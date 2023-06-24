Manisa OSB’deki yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde önceki gün saat 16.20 sıralarında başlayan yangın yaklaşık 19 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında küle dönen geri dönüşüm tesisinde soğutma çalışmaları başladı. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gün saat 16.30 sıralarında geri dönüşüm tesisinde büyük bir yangın başladı. Geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada depolanan poliüretanın yanıcı olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü.

İZMİR-MANİSA KANSER SOLUDU!

İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu Başkanı Dr. Tuğrul Şahbaz "Vatandaşlar bu zehirli dumandan etkilendiler. İçlerinde plastik de var ancak sadece plastik parçaları diyemeyiz. Kanserojen maddeler solundu. Bu bir günde değil uzun sürede etkisini gösterir" ifadelerini kullandı.