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Haberler Manisa Selendililer kan bağışına yoğun ilgi gösterdi

Selendililer kan bağışına yoğun ilgi gösterdi

Selendililer kan bağışına yoğun ilgi gösterdi
MANİSA'NIN Selendi ilçesinde Uşak Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi. 18-65 yaş vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bağışta vatandaşlara test yapıldıktan sonra kanları toplandı. Gönüllüler kan vermenin yanında sağlık kontrolünden de geçmiş oldu. Gün boyu süren çalışmada toplam 45 ünite kan toplandığı açıklandı. Selendililerin duyarlılığından mutlu olduklarını ifade eden Kızılay Uşak Kan Merkezi'nden Dr. Qasem Ghafari, "Özellikle kanamalı acil hastalar için toplanan kan bağışına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Bu bizleri çok memnun ediyor. Kan acil ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaç. Kan bağışlarını bundan sonra da her daim kabul edeceğiz" dedi.
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