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Haberler Manisa Spil Dağı’nda 11 saatlik kurtarma

Spil Dağı’nda 11 saatlik kurtarma

SERKAN ÖZCAN
Spil Dağı’nda 11 saatlik kurtarma
MANİSA'DAKİ Spil Dağı'nın 700 metre yüksekliğindeki Yarıkkaya Kanyonu'nda iple tırmanış gerçekleştirmek isteyen 10 kişilik dağcı grubundan biri ipinin kopması üzerine kayalık zemine düştü. Ulaşımın olmadığı bir bölgede düşen dağcı için harekete geçen ekipler dron yardımıyla yerini tespit etti. ZORLU bir tırmanışın ardından 500 metre girdikleri kanyon içerisine 4 istasyon kuran ekipler, olaydan 2,5 saat sonra yaralı dağcıya ulaştı. İlk müdahale ardından sedyeye alınan ve 120 kilogram olduğu öğrenilen yaralı dağcıyı kanyondan çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yaralı dağcı Epçin, 11 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldığı kanyondan çıkarıldı. Ölümden dönen yaralı Epçin ve beraberindeki 9 dağcıya, Manisa İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı karar gereği ormanlara giriş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bin 295'şer liralık ceza uygulandı.
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