Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaklaşık 100 milyon liralık araziye sahip olan ve 1980'de vefat eden İsmail Hakkı Dinçer ile Atiye Rengin Atamaz arasındaki ilişkiden dünyaya gelen Armağan Şahin, açtığı davayı sonunda kazandı. Kızına bakamayan anne Atiye Rengin Atamaz başka bir aileye evlatlık vermişti. Armağan Şahin gerçeği 19 yaşındayken öğrendi. Biyolojik babasının ölümünden yıl sonra 1984'te Kırkağaç Asliye Hukuk Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Ancak zaman aşımından dolayı reddedildi.

SONUNDA MEZARI AÇILDI

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası, Armağan Şahin'in avukatının ihmali nedeniyle dava açılmamış sayıldı. Şahin'in, 2022'de avukatını değiştirip yeniden açtığı davada, 43 yıl önce vefat eden Dinçer'in mezarı açılarak yapılan DNA testinde, yüzde 99.9 Şahin'in babası olduğu belirlendi. Armağan Şahin, Hakkı Dinçer'in nüfusuna geçirildi. 39 yıllık mücadeleyi kazanan Şahin, 100 milyonluk servete de ortak oldu. Şahin'in avukatı Varol Turbay, "39 yıldır süren babalık davası sonuçlandı. Mirabeau'nun güzel bir sözü var. Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. Uzun süren bir dava oldu ama er ya da geç haklılığımızı ispatlamış olduk" dedi.