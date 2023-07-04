Annesini öldürdü sevgilisini vurmaya gidince yakandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı annesini başından vurarak öldüren zanlı İzmir'de yakalandı. Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyaz Urhan (52), evde tartıştığı oğlu Ozan Urhan (27) tarafından tabancayla başından vuruldu.

Ozan Urhan, annesini vurduktan sonra evden kaçarken, sesi duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler anne Beyaz Urhan'ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri cinayet zanlısı Ozan Urhan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Ozan Urhan'ın bir süredir aralarında sorun olduğu öğrenilen kız arkadaşını da ölümle tehdit ettiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, kız arkadaşının İzmir'de yaşadığı evin önünde önlem aldı.

POLİS EVİN ÖNÜNDE BEKLEDİ

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi'ndeki evinin önünde bekleyen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra motosikletiyle sokağa giren Ozan Urhan'u yakaladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Ozan Urhan'ın daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulup, tedavi gördüğü, annesiyle de sürekli tartışma yaşadığı öğrenildi. Ailenin kısa süre önce İzmir'den taşınarak Manisa'ya yerleştiği bildirildi. Gözaltına alınan Ozan Urhan emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.