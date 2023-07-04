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Haberler Manisa Çocuk parkında cinayet

Çocuk parkında cinayet

Manisa Akhisar’da içinde pek çok vatandaşın bulunduğu çocuk parkında silahlar konuştu. M.B’nin 24 yaşındaki Necmi Çumru’ya tabanca ile dört el ateş ettiği olayda genç adam hayatını kaybetti

KENAN MOLLA
Çocuk parkında cinayet

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı gölet alanında bulunan çocuk oyun parkında silahlı yaralama olayında hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 22.30 sıralarında Gölet Kovalık sahası yanında bulunan çocuk oyun alanında M.B. isimli şahıs araların husumet olduğu iddia edilen Necmi Çumru'ya yanında bulundurduğu tabanca ile 4 el ateş etti.

Vücudunun boyun ve karın kısmına iki kurşun denk gelen ağır yaralı Necmi Çumru, 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine başlandı.

Ancak ağır yaralı 24 yaşındaki Necmi Çumru'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

OLAY YERİ KALABALIKTI

Şüpheli şahıs M.B.'nin ise olay yerinden kaçtığı ve emniyet güçlerince aramasının devam ettiği bildirildi. Silahlı olayın meydana geldiği çocuk parkının ise kalabalık olduğu ve olay esnasında şans eseri başka birinin yaralanmadığı ifade edildi. Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme yapılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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