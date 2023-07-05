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Haberler Manisa ‘Kaybettiğimiz belediyeleri geri alacağız’

‘Kaybettiğimiz belediyeleri geri alacağız’

CÜNEYT HASÇELİK
‘Kaybettiğimiz belediyeleri geri alacağız’

AK Parti Manisa'da 2019'da kaybettiği ilçeleri 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan seçimlerde yeniden kazanmak istiyor. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, gelecek yıl gerçekleşecek olan yerel seçimlere işaret etti, kaybedilen belediyeleri yeniden kazanmak için çok çalışacaklarını söyledi.

YEREL SEÇİMLERE HAZIRLANACAĞIZ

BAYBATUR, "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Süreç daha bitmedi. Hızlı bir şekilde yerel seçimlere hazırlanacağız. Bakın bizim Manisa'da önceki dönemlerde bizde olan ve daha sonra ne yazık ki verdiğimiz, kaybettiğimiz belediyeler var. Şuan bizim iktidarımızda bize ait olan belediyelerimiz var. Hedefimiz ilk önce kaybettiğimiz yerleri geri almak ve Manisa'nın tamamında başarılı olmak.Sonbaharla birlikte hızla yerel seçimlere hazırlanacağız" dedi.

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