Manisa’da trafodan patlama sesleri geldi! Dumanlar yükseldi

Yılmazlar Mahallesi muhtarı Şener Aydoğmuş, trafonun kaldırılması gerektiğini belirterek, "Muhtar olarak, bu trafonun buradan kaldırılmasını istedim, gerekli büyüklerimize dile getirdim. Böyle bir durum olmadan bu buradan kaldırılmayacaktı. Benim istediğim; bu trafonun buradan kaldırılması ve buranın daha güzel bir hale getirilmesi" dedi.