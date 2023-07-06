  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da trafodan patlama sesleri geldi! Dumanlar yükseldi

Manisa'da trafodan patlama sesleri geldi! Dumanlar yükseldi

Manisa Turgutlu ilçesinde bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Okulun karşısında yer alan trafodan gelen sesler çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

DHA

Manisa'nın turgutlu ilçesinde okulun karşısındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. patlama sesleri paniğe neden olurken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Manisa’da trafodan patlama sesleri geldi! Dumanlar yükseldi

Yılmazlar Mahallesi Niyazi Üzmez İlkokulu karşısındaki bir elektrik trafosundan, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

Manisa’da trafodan patlama sesleri geldi! Dumanlar yükseldi

Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Peş peşe yaşanan patlama sesleri paniğe neden oldu.

Manisa’da trafodan patlama sesleri geldi! Dumanlar yükseldi

Yangın kontrol altına alırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa’da trafodan patlama sesleri geldi! Dumanlar yükseldi

Yılmazlar Mahallesi muhtarı Şener Aydoğmuş, trafonun kaldırılması gerektiğini belirterek, "Muhtar olarak, bu trafonun buradan kaldırılmasını istedim, gerekli büyüklerimize dile getirdim. Böyle bir durum olmadan bu buradan kaldırılmayacaktı. Benim istediğim; bu trafonun buradan kaldırılması ve buranın daha güzel bir hale getirilmesi" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA