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Haberler Manisa balık tutarken kayalıklardan düştü, kayıkla kurtarıldı

balık tutarken kayalıklardan düştü, kayıkla kurtarıldı

Manisa'nın Soma ilçesindeki Avşar Barajı'nda balık tutmak isteyen bir kişi, dengesini kaybetmesi sonucu kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralıyı itfaiye ekipleri düştüğü yerden kayıkla alarak, sağlık ekiplerine teslim etti.

İHA
balık tutarken kayalıklardan düştü, kayıkla kurtarıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Sevişler Barajı'nda kayalıkların üzerinde balık tutmaya çalışırken ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yamaçtan düşen Hüseyin Taşkıran yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Hüseyin Taşkıran'ın düştüğü yere ulaşmak için bölgeye balıkçı kayığıyla gitti.

Taşkıran'ın bacağının kırıldığını tespit eden ekipler, dikkatli bir şekilde yaralıyı bulunduğu bölgeden alarak baraj gölü kenarında bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ambulansıyla Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Taşkıran'ın sağ bacağının kırıldığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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