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Haberler Manisa Koruma altında olan çocukları ağırladılar

Koruma altında olan çocukları ağırladılar

Koruma altında olan çocukları ağırladılar

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocukları ağırladı. Hayvan sahiplendirme, sokak hayvanlarının eğitimi, çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri ve hayvan sevgisi aşılama gibi çok sayıda konuda hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocukları ağırladı.

ELLERİYLE BESLEDİLER

İLK olarak Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru gözetiminde merkezi gezen çocuklar, merkezde bulunan hayvanlarla harika bir gün geçirdi. Hayvanları elleriyle besleyen ve sevme imkanı bulan çocukların mutluluğu, görülmeye değerdi. Daha sonra çocuklara 'Ben Minik Tarzanım' adlı eğitim verildi. Ziyaretin son bölümünde terapi köpeğinin gösterileriyle moral depolayan minik konuklar, müdürlük ve Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

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