Kan bağışında 6’cı kez dünya rekoru kırdı

Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi'nde 300. kan bağışını gerçekleştiren Emin Şahin ve 251. kan bağışını gerçekleştiren Tekin Taner için pasta kesilerek, madalya verildi.

Yaklaşık 40 yıl önce bir arkadaşının annesine kan bağışında bulunan Şahin, o günden sonra düzenli kan bağışçısı oldu. Türk Kızılay'a 40 yılda 300 kan bağışında bulunan Şahin, çeşitli hastanelerde de 167 ünite kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunmanın kendisini mutlu ettiğini ve huzur verdiğini belirten Emin Şahin, "Hasta bir insana ufak da olsa destek olmak, ruhen ve zihnen beni mutlu ediyor" dedi.

Kan üretilemediği için herkesi kan bağışında bulunmaya davet eden Şahin, şunları söyledi:

"Bugün Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne 300. kan bağışım fakat 167 ünitede çeşitli hastanelere kan bağışında bulundum. Bugüne kadar toplam 467 ünite kan bağışında bulundum. Kan bağışın alanında yılda 28 ünite ile 6 dünya rekorum sahibiyim. Bu artık benin için alışkanlık haline geldi. İyilik yapmak, hayır yapmak, Kızılay'a kan desteği vermek çok önemli bir durum. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum."

Türk Kızılay Manisa Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal ise, "Bugün burada 467. kan bağışında bulunan Emin Şahin ve Tekin Taner'e teşekkür ediyoruz. Onlar rekorlarını burada kırmak istediler ve biz de elimizden geleni gerçekleştirdik. Bu bize onur verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum ve tüm vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.