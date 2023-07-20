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Haberler Manisa Büyükanne kaza kurbanı

Büyükanne kaza kurbanı

Torununun kullandığı elektrikli bisikletle 5 metreden bahçeye düşen 62 yaşındaki Fadime Kucur hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan torunun tedavisi sürüyor

SERKAN ÖZCAN
Büyükanne kaza kurbanı

Manisa'nın Kula ilçesinde torununun kullandığı elektrikli bisikletle 5 metre yükseklikten bahçeye düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti, torunu ise yaralandı. Kaza, önceki gün 4 Eylül Mahallesi'nde meydana geldi.

KAFASINA DARBE ALDI

Edinilen bilgiye göre, Bahar Sitesi'nde seyir halindeyken 310 sokak istikametine dönmek isteyen 16 yaşındaki E.A.Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 310 sokak üzerinde bulunan polis lojmanlarının bahçesine düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye düşen elektrikli bisikletteki 62 yaşındaki Fadime Kucur ve torunu E.A.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasına aldığı darbelerle ağır yaralanan ve bilinci kapalı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Fadime Kucur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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