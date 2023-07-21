İki kardeşin duygulandıran mutluluğu

Asrın deprem felaketi birçok can aldı, şehirler enkaza döndü. Bazı kişiler de enkaz altında uzuvlarını kaybetti. Anne, baba ve 3 kardeşlerini depremde kaybeden Şam ve İbrahim Murad kardeşler de enkaz altında 4 gün kaldı. Yürüyemeyen kardeşlerden Şam, Manisa'da gördüğü tedavi ile ilk adımlarını attı, İbrahim ise kesilen bacaklarının yerine yapılan protezleriyle yürüyebilmenin mutluluğunu yaşadı.

SIKI BİR TEDAVİ UYGULANDI

Anne ve babalarını kaybeden iki kardeşe amcası sahip çıktı. Adana'dan Manisa'ya getirilen iki kardeş önce Manisa Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay tedavi gördü. Tekerlekli sandalyedeki kardeşler ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi fizyoterapi ünitesinde tedavi almaya başladı. Bacakları kesilen İbrahim'e protez takıldı, bacak kaslarının güçlenmesi ve proteze uyum sağlayabilmesi için sıkı bir tedavi uygulandı.

Şam ise yeniden yürüyüp adım atabilmesi için fizik tedavi sürecinden geçti. İki kardeş fizyoterapi ünitesindeki tedavilerinin ardından ilk adımlarını atabilmenin mutluluğunu yaşadı.

'YARALARINI SARIYORUZ'

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ndeki sağlık görevlileri de iki kardeşin mutluluğuna ortak oldu. Şam ve İbrahim'in tekrar yürüyebilmesi için çaba harcayan sağlık çalışanları alkışlarla iki kardeşi cesaretlendirdi. Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Fatih Zeren, "Yaklaşık 50 gün önce hastaneye tekerlekli sandalye ile gelmiş olan çocuklarımız tedavilerini tamamladı. Şu anda yürüyebilecek pozisyona geldiler. Depremin yaralarını hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bunlar bizi mutlu eden görüntüler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ZOR GÜNLERİ ATLATTILAR

Fizyoterapist Memiş Yözdemir, "Şakalarla, oyunlarla onları motive etmeye çalıştık." dedi.

MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYOR

13 yaşındaki İbrahim Murat, bacaklarının ampüte edilmesine rağmen hayata sıkıca sarıldı. Kendisine yapılan protezlere uyum sağlayabilmek ve kaslarını güçlendirmek için çalıştı. Sürekli hastaneye fizik tedavi için gelen İbrahim, protezleriyle de olsa yürüyebildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. 8 yaşındaki Şam ise enkaz altında zarar gören bacaklarını yeniden kullanabilmeye başladı. İlk adımlarını atan Şam'ın mutluluğu gözlerine yansıdı.

ÖZEL HABER