Marmara Gölü’nü kurtaracak proje hazır

Manisa'da yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarmak adına DSİ 2. bölge müdürlüğü tarafından hazırlanan planlama ve proje çalışmaları tamamlandı. DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin aralık ayında ihaleye çıkacağını duyurdu. 15 milyon TL tutarındaki proje kapsamında yapılacak olan 5 regülatör aracılığıyla göle 25 milyon metreküp su getirilmesi hedefleniyor. Gölde titizlikle mühendislik çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ceylan, "Planlama ve mühendislik işleri devam ediyor, hassas davranıyoruz" diye konuştu.