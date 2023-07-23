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Haberler Manisa 4 ilçede kadın konuk evi açılacak

4 ilçede kadın konuk evi açılacak

CÜNEYT HASÇELİK
4 ilçede kadın konuk evi açılacak
MANİSA Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamadaki sorunların giderilmesi amacıyla düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtisas ve gereklilik şartlarına göre kadın konukevi çalışmaları yürütülmekle birlikte 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14'üncü maddesinde yer alan "Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır." Hükmü doğrultusunda Akhisar, Salihli, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde kadın konukevi açılması konusu da değerlendirildi.
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