Bahçe korkuluğuna saplanan genci itfaiye kurtardı

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Hafsa Sultan Mahallesi 4801 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitenin bahçe duvarından atlamak isteyen F.C., bastığı beton zeminin kırılmasıyla korkuluk demirlerine saplandı.

Yaralı F.C.'nin bağırışlarını duyan çevredekiler durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, acı içinde kan kaybeden F.C.'yi kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı.

Korkuluk demirlerinin F.C.'nin bacağına derin bir şekilde girdiğinin anlaşılması üzerine ekipler demirleri kesmeye başladı. Bacağında demir parçasıyla birlikte kurtarılan F.C., ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.