Kooperatifte kadınlar yerel ürünler üretiyor

MANİSA'DA Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş öncülüğünde kurulan İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde (İLMEKKOOP) kadınlar üreterek kazanıyor. Kooperatif dezavantajlı kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine yardımcı oluyor, aile bütünlüğünün sağlanmasına katkı sağlıyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler FAO'nun ortaklaşa düzenlediği proje kapsamında kurulan S.S. İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin 15 kurucu ortağı bulunuyor. Manisa S.S. İlmek Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zuhal Güneş, "Bu kadınlara yönelik onların her alanda desteklenmesi için hazırlanan bir projeydi. Kadınlarımızla birlikte hareket ediyoruz" dedi.

'HEPİMİZ BİR ARADAYIZ'

BAŞKAN Zuhal Güneş, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: "Kooperatifimiz yaklaşık 4 yıl önce ilk muhtar olduğumuz 2019 yerel seçimlerinde sonra bir proje kapsamında kuruldu. Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda desteklenmesi ve güçlenmeleri amaçlandı. Kırılgan kadın gruplarını bir araya getirdik. Atölyemizi geliştirmek istiyoruz."