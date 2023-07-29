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Haberler Manisa Devlet evleri yanan vatandaşın yanında

Devlet evleri yanan vatandaşın yanında

NERMİN UÇTU
Devlet evleri yanan vatandaşın yanında
MANİSA Saruhanlı'da çıkan orman yangınında 250 hektar alan zarar gördü, alevlerin ulaştığı Sarısığırlı Mahallesi'nde 16 ev yandı. Mahallede yaraların sarılması için harekete geçildi, geçici barınma için 10 konteyner getirildi. Koyunları telef olan vatandaşa 5 adet koyun verildi, alt ve üstyapı çalışmaları da başladı. Mahalleye konteynerlerin ulaştığını ve kurulumları tamamlandıktan sonra vatandaşların yerleştirileceğini söyleyen Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, "Manisa Valimizin koordinasyonunda, kaymakamlığımız, belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, hayırseverlerimiz, AFAD, kurum ve kuruluşlarımızla süreci yönetiyoruz. Devletimizin tüm kuruluşları ailelerimizin yanında olacaktır" dedi.
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