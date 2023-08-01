Depreme dayanıklılık testi yapıldı

anisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ortaklığında başlatılan projeyle olası deprem afetine karşı hızlı değerlendirme testiyle binalarda risk analizi yapılıyor. 3 mahallede tamamlanan çalışmalarda 10 bin evde risk analizi yapıldı, kentteki tüm binalarda depreme dayanıklılık kontrol edilecek. Yaşanan depremlerin ardından hızla harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, Manisa'daki 17 ilçede 600 bin yapının depreme dayanıklılık testini ücretsiz olarak yapıyor.