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Haberler Manisa Manisa'da çıkan orman yangını 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Manisa'da çıkan orman yangını 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin havadan ve karadan çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

AA
Manisa’da çıkan orman yangını 5 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 5 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Ularca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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