Sokak köpeği av tüfeği ile vuruldu

Taytan Mahallesi'nde hayvan sever Nazire Albaş, sokak hayvanlarını beslediği sırada kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. Ateş sonucu sokak köpeğinin sırtı kısmına 10'dan fazla saçma isabet etti. Vatandaşlar tarafından Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen köpek telef oldu.

Nazire Albaş, yaptığı açıklamada, "Saat 21:00 sıralarında bu bölgede bulunan sokak hayvanlarını besliyordum. Yemek verip 2 veya 3 adım ilerledikten sonra sokak hayvanlarına ateş açıldı. Yaralanan köpek hemen tedavi altına alındı, ancak kurtarılamadı.

Gerçekten çok üzgünüm. Bu saçmalar bana da isabet edebilirdi. Sorumluların tespit edilmesi için şikayetçi oldum." dedi.