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Haberler Manisa Manisa'da otluk alan yandı! 30 dönümü etkiledi

Manisa'da otluk alan yandı! 30 dönümü etkiledi

Manisa'nın Kula ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. 30 dönümde etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahelede bulunarak söndürdü. Ardından yangının tekrar başlamaması için soğutma çalışması yapıldı.

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı. 30 dönüm alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manisa’da otluk alan yandı! 30 dönümü etkiledi

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kula-Selendi eski yolu 2. etap TOKİ konutlarının altında bulunan otluk alanda meydana geldi.

Manisa’da otluk alan yandı! 30 dönümü etkiledi

Otluk alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Manisa’da otluk alan yandı! 30 dönümü etkiledi

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yaklaşık 30 dönüm alanda etkili olan yangın, vatandaşların da seferber olduğu söndürme çalışmalarıyla yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Manisa’da otluk alan yandı! 30 dönümü etkiledi

Yangın bölgesinde soğutma çalışması yapıldı.

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