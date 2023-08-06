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Haberler Manisa Kamyonda çıktı; ormana sıçradı! Manisa'da zamanında müdahale felaketi önledi

Kamyonda çıktı; ormana sıçradı! Manisa'da zamanında müdahale felaketi önledi

Manisa'nın Gördes ilçesinde çakıl taşı yüklü bir kamyonun yanması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ancak orman ve itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yangın büyük bir felakete dönüşmeden söndürüldü.

İHA
Kamyonda çıktı; ormana sıçradı! Manisa’da zamanında müdahale felaketi önledi

Manisa'nın Gördes ilçesinde kamyonda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın, orman ve itfaiye ekiplerince çok büyümeden söndürüldü.

Gördes-Akhisar karayolunun 5. kilometresinde seyir halinde olan çakıl taşı yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası sürücü Ahmet K., trafiğin güvenliği için kamyonunu emniyet şeridine çekti. Bu sırada rüzgarın da etkisiyle kamyondaki alevler ormana sıçradı.

Bir anda büyüyen yangına Manisa Orman İşletme Şefliği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın, çok büyümeden söndürüldü.

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