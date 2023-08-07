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Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiyle şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

İHA
Manisa’da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İzmir'den Denizli istikametine seyir halinde olan İ.Ç. (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 10 metre takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Alaşehir Devlet Hastanesi'nde, 2'si ise Salihli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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