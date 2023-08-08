Manisa Kula’da orman yangını! Kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yaklaşık 15 dönümlük alanda etkili olan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Hacıtufan Mahallesi Damlaca mevkiinde saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına havadan 2 yangın söndürme uçağı, karadan 2 arasöz, 2 itfaiye aracı, 1 kepçe, su tankerleri ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.