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Haberler Manisa Otobandaki cesetlerin sırrı ortaya çıktı

Otobandaki cesetlerin sırrı ortaya çıktı

Manisa’da otomobil altında cesetleri bulunan iki gencin ölümünün arkasındaki sır perdesi aralandı. 20 kameradan bin 202 saatlik görüntüyü inceleyen yetkililer, ölü bulunan kişilerin kazaya kurban gittiğini tespit etti

SERKAN ÖZCAN
Otobandaki cesetlerin sırrı ortaya çıktı

Manisa'da 21 Temmuz'da otoyol kenarında bir otomobilin altında 2 kişinin cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili sır perdesi aralandı. Şahıslara kamyon ile çarparak ölümüne sebep olan sürücü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Şehzadeler ilçesi İzmirİstanbul Otoyolu'nda meydana gelen olayla ilgili araştırmalarda sona gelindi. Saat 03.30 sıralarında İzmir plakalı bir otomobilin altında iki kişinin cansız bedenini gören sürücüler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, hayatını kaybeden şahısların L.A.K. ve K.A. olduğunu belirledi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT, Olay Yeri İnceleme ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul-İzmir Otoyolu ve güzergah üzerinde 220 kameraya ait bin 202 saatlik görüntüde 15 bin 200 aracı inceledi. Şahısların kazaya kurban gittiğini tespit eden ekipler, olay yerinde buldukları araç parçalarını bölgedeki servis ve yedek parça satışı yapan iş yerlerinde inceletti.

ŞÜPHELİ CEZAEVINE GÖNDERILDI

OLAYA karıştığı değerlendirilen beyaz Ford Kargo kamyon niteliğine uyan şüpheli 5 bin 152 araç analizini de yapan ekipler, kaza yerinde tespit edilen maddi deliller ve kamera görüntülerinden R.A isimli şahıs üzerine kayıtlı Ford Kargo kamyonun şüpheli V.A. isimli şahıs tarafından kullanıldığını tespit etti. Gözaltına alınan V.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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