Düğün salonunda silahlar konuştu

Sarıpınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir düğün salonunda meydana gelen olayda, aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup düğün salonunda karşılaştı. Birbirlerine sözlü sataşan iki grup silahlarına sarılarak birbirlerine ateş etmeye başladı.

Silahlı çatışmada kurşunların isabet ettiği Deniz Baykal Konuk (28), C. S.(35) ve Y.S.(18) yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen yaralılardan evli ve 2 çocuk babası Deniz Baykal Konuk, doktorların

tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen Yunus Köysüren (19), Şah İsmail Bozkurt (48) ve Ali Kadir Bozkurt'u (19) yakalayıp gözaltına aldı. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.