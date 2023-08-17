Medeniyetler beşiği Manisa’da tek müze yok

BİRÇOK medeniyete ev sahipliği yapan Manisa, tarihi ve kültürüyle en önemli kentlerimizden biri. Fakat, kent tarihinin sergilendiği Manisa Arkeoloji Müzesi rutubet gerekçesiyle 2000 yılında kapatıldı. 2018 yılında yeni müze binasının inşaatının başlamasıyla müzenin etnografya bölümü de kapılarını kapattı.

Muradiye Camii yanındaki eski müze ise 23 yıldır kapalı.

3 yıldır kentin tarihine ilişkin önemli eserleri göremeyen Manisalı vatandaşlar ve turistler, 5 yılı aşkın süredir yeni müze binasının tamamlanmasını bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2018 yılında 20 milyon 300 bin TL ihale bedeliyle Yunusemre ilçesinde yapımına başlanan Manisa Müzesi'nin ne zaman açılacağı merak ediliyor.