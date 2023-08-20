Müdür ve öğretmenler okulun boya badanasını yaptı

2023-2024 eğitimöğretim yılının başlamasına sayılı günler kalırken Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Şehit Esin İlköğretim Okulu'nun müdür ve öğretmenleri el ele vererek bütün okulun boya badanasını yaptı. Sarıgöl'de birçok okulun öğretmen ve idarecileri okullarının boya ve badanalarının kendilerinin yaptığı öğrenildi.

ÖZVERİYLE ÇALIŞTIK

Birlikte okulun iç kısımlarını boyadıklarını anlatan Şehit Esin İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Altıntaş şunları söyledi: "Her zaman ekip sağlam olacak. Sedat Aydın hocamın uzmanlığında, ben, yardımcım Fatih Karpuz ve Rehberlik hocamız Fatih Dumlupınar'ın destekleri ile okulumuzun içini tamamen boyadık. Koridorlar ve sınıflarımızı boyadık. İş güvenliği sebebiyle dış cepheyi boyamadık. Bu özverili çalışmayı yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."