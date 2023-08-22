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Haberler Manisa Sıcaklık 41 dereceye çıktı! Meteoroloji'den ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı

Sıcaklık 41 dereceye çıktı! Meteoroloji'den ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı

Manisa'da sıcaklığın 41 dereceye ulaşması nedeniyle Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı bulunanlara ‘dışarı çıkmayın’ çağrısı yapıldı.

İHA
Sıcaklık 41 dereceye çıktı! Meteoroloji’den ‘dışarı çıkmayın’ uyarısı

Manisa'da sıcaklıkların artması sebebiyle Meteoroloji'nin yaptığı uyarıda "bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta boyunca da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Özellikle, sahil kesimlerinde yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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