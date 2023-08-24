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Haberler Manisa Manisa Soma'da orman yangını! Kontrol altına alındı

Manisa Soma'da orman yangını! Kontrol altına alındı

Manisa Soma'da ilçe merkezinin yakında bulunan ormanlık arazide yangın çıktı. Alevlere çok sayıda orman ve itfaiye ekibi, hem havadan hem de karadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

İHA
Manisa Soma’da orman yangını! Kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçe merkezinin hemen yanı başındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Soma'nın Kovukdere Mahallesi'nde TOKİ konutlarının hemen üst tarafındaki ormanlık alanda saat 17.15'te orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 uçak, 3 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve dozerle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile yangın yaklaşık 4 saat içinde kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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