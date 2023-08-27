Manisa’da düşen yıldırım orman yangını çıkardı

Manisa'da gece şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, sabah Spil Dağı Milli Parkı'na düşen yıldırım orman yangınına neden oldu. Dik bir yamaca düşen yıldırım sonrası başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmasıyla 2 saat içinde büyümeden kontrol altına alındı.

Günlerdir aşırı sıcaklarla boğuşan Manisa'da dün akşam yer yer kısa süreli yağışlar etkili olurken, şimşekler de geceyi aydınlattı. Şehrin eteklerine kurulduğu Spil Dağı Milli Parkı'nda Kule civarındaki ormanlık alana saat 07.16'da yıldırım düştü. Yıldırım sonrası başlayan orman yangınına 07.32'de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilmeye başlandı.

2 uçak, 2 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ile müdahale edilen yangın, saat 09.10 sıralarında büyümeden tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.