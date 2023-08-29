Manisa’da hızla dehşet saçtı: 3 ölü

Manisa'da süratle giden otomobilin yaptığı kaza Akhisar Karayolundaki bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. 3 kişinin hayatını yitirdiği kazada Burak Korkmaz (21) yönetimindeki otomobil Akhisar yönünden Balıkesir'e süratli biçimde giderken, direksiyon kontrolünü yitirdi.

Bunun sonucunda Süleyman Koçer (43) yönetimindeki elektrikli bisiklete, daha sonra park halindeki 2 otomobile çarptı.

ARABASI KANALA UÇTU

Manisa Akhisar'da Burak Korkmaz'ın kullandığı otomobil elektrikli bir bisiklete ve iki arabaya çarptı. Ardından takla atarak su kanalına uçtu.

Feci kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü Süleyman Koçer ve arkasında bulunan eşi Özbekistan uyruklu Naıma Uramova (38) yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine hemen ekipler sevk edildi.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motordan yola savrularak asfaltta metrelerce sürüklenen Süleyman Koçer ile eşi Naıma Uramova'nın, ve kanala uçan otomobilde sıkışan Burak Korkmaz'ın yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.