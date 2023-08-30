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Haberler Manisa Engelliler için hem eğitim hem de istihdam merkezi

Engelliler için hem eğitim hem de istihdam merkezi

CÜNEYT HASÇELİK
Engelliler için hem eğitim hem de istihdam merkezi
MANİSA Şehzadeler Belediyesi, engellilere yönelik yeni sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye devam ediyor. Şehirde yaşayan engelli bireylerin daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlamak amacıyla temeli atılan Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İş Yeri projesinin inşaatı hızla ilerliyor. Engelsiz Yaşam Merkezi, 21 yaş üzeri engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilecekleri, eğitim alabilecekleri ve sosyal etkinliklere katılabilecekleri özel bir alan olarak tasarlanıyor. Projede, farklı beceri ve yeteneklere sahip engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış iş alanları bulunacak. Bu sayede, engelli bireyler hem ekonomik olarak bağımsızlıklarını kazanabilecekler hem de toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılabilecekler
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