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Haberler Manisa Arka koltuktan fırladı aracın altında kaldı

Arka koltuktan fırladı aracın altında kaldı

SERKAN ÖZCAN
Arka koltuktan fırladı aracın altında kaldı
MANİSA'NIN Kula ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya devrildiği kazada, arka koltuktan fırlayan Fatma Kartalmış aracın altında kalarak ağır yaralandı. Otomobilde yaralanan diğer 3 kişi de tedaviye alınırken, Kartalmış'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, önceki gün saat 21.45 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu STR dinlenme tesisi mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan İsmail Deniz yönetimindeki otomobil, takla atarak tarlaya uçtu. Arka koltuktan fırladığı öğrenilen Fatma Kartalmış otomobilin altında kalarak ağır yaralanırken, sürücü İsmail Deniz ile araçtaki Emine Nur Deniz ile Emre Deniz kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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