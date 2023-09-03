40 yıllık asker arkadaşları Manisa’da buluştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1962'ye 1 tertip olarak askerliklerini yapan 40 yıllık asker arkadaşları askerliklerinin bitmesinin ardından başladıkları buluşmalarında 40 yılı geride bıraktı. Bu yıl buluşma Manisa'dan Varol Selvi'nin ev sahipliğinde Yunusemre ilçesindeki Ortaköy Mesire Alanında gerçekleştirildi. Zonguldak, Yalova, Kırşehir, Tekirdağ, İzmir, Manisa, Aydın, Eskişehir ve İstanbul'dan 30 kişilik asker arkadaşları grubu, Hasan Batı ve Sefai Uysal tarafından organize edilirken, 40 yıl önceki asker hatıralarını tazeleyen arkadaşlar unutulmaz bir gün geçirdi. 40 yıldır arkadaşlıklarının ve dostluklarının hiç bitmediğini anlatan Varol Selvi, her yıl farklı bir ilde gerçekleştirilen organizasyonun bu sene Manisa'da yapıldığını ve önümüzdeki sene yapılacak olan buluşmayı dört gözle beklediklerini söyledi.