Barışamayınca ortalığı kan gölüne çevirdi

Manisa'da yaşanan olayda ortalık kan gölüne döndü. Saat 21.30 sıralarında Ragıpbey Mahallesi 158 Sokak Hilal Üst geçidi yakınında meydana gelen olayda, Veysel Mızrak, park halindeki otomobilinin yanında beklerken, mahalleye giren Meliha Uludağ ve Cansu Dönmez ile tartıştı.

Gerginliğin artması sonucu Mızrak, iki kadına art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dönmez ve Uludağ kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada Veysel Mızrak elindeki tabanca ile kendisini başından vurdu.

GENÇ KIZ ENTÜBE EDİLDİ

Anne ve kızını gözünü kırpmadan başlarından vuran Veysel Mızrak kanlar içinde yerde yatan anne kızdan bir kaç metre uzaklaştıktan sonra elindeki silahı bu seferde kendi kafasına dayayarak tetiğe bastı.

Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatanlara yaptığı ilk müdahalede eşinden boşanan ve iki çocuk babası olan Veysi Mızrak ve bir çocuk annesi olan Meliha Uludağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 20 yaşındaki Cansu Dönmez' in nabzının attığını tespit eden görevliler, genç kızı hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma alınan Dönmez'in entübe edildiği öğrenildi.

TEKRAR BİRLİKTE OLMAK İSTEMİŞ

YAPILAN soruşturma kapsamında Mızrak'ın Uludağ ile tekrar birlikte olmak istediği fakat kadının reddettiği ortaya çıktı. Kendisine ait otomobiliyle Ragıp Bey Mahallesi'ne gelen Veysel Mızrak, iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha Uludağ'ı beklemeye başladı, bir süre sonra yanında kızı Cansu Dönmez ile mahalleye giren Uludağ, Mızrak ile konuşmaya başladı. Ardından Mızrak önce anne kıza ateş etti, sonrasında da kendi kafasına sıktı.