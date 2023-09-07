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Haberler Manisa Minibüs kavun tarlasına uçtu

Minibüs kavun tarlasına uçtu

KENAN MOLLA
Minibüs kavun tarlasına uçtu

MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde, fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 10 metrelik istinat duvarından kavun tarlasına uçtuğu kazada 11 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Akhisar Çevre Yolu Gıda Çarşısı Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Soma'dan Akhisar'daki bir fabrikaya işçilerin taşındığı Recep İ. yönetimindeki minibüs, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kavun tarlasına uçtu ve ters döndü. Yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Ali İrel (54), "Fabrikaya gece vardiyasına gidiyorduk. Her şey bir anda oldu. Kaldırımlara çarptık, sonra tarlaya uçtuk" dedi.

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