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Haberler Manisa Başkan Ergün Kurtuluş coşkusuna davet etti

Başkan Ergün Kurtuluş coşkusuna davet etti

CÜNEYT HASÇELİK
Başkan Ergün Kurtuluş coşkusuna davet etti

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü dolayısıyla 8 Eylül Cuma günü saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulmasıyla törenler başlayacak. Saatler 11.00'i gösterdiğinde Fatih Sergi Salonu'nda fotoğraf sergisi açılacak. Resmi kutlama törenlerinin gündüz bölümü bu şekilde noktalanacak.

FENER ALAYI VE KONSER

Saatler 20.30'u gösterdiğinde ise, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından fener alayı düzenlenecek. Sultan Camii önünden başlayacak olan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda noktalanacak. Saat 21.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda ünlü şarkıcılar Gülben Ergen ve Oğuzhan Koç sahne alacak. Kurtuluş coşkusunu Manisa'da en üst seviyede yaşayacaklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıldönümü coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi 8 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek resmi kutlama törenlerine ve saat 20.30'da düzenleyeceğimiz fener alayı ile 21.00'de düzenleyeceğimiz Gülben Ergen ve Oğuzhan Koç halk konserine davet ediyorum" dedi.

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