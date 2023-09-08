Büyükşehir’in yaz okulundan 2 bin çocuk faydalandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi'nin yaz spor okulları sertifika törenine katılarak, minik sporcular ve aileleriyle buluştu. Geleceğin sporcularını keşfetmenin yanı sıra, çocukların tatillerini de verimli şekilde geçirmelerini sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında açtığı yaz spor okullarında kapanış, düzenlenen sertifika töreniyle gerçekleşti.

Tarık Almış Spor Salonu'nda düzenlenen programda Aerorobik Cimnastik Türkiye Şampiyonu olan Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları bir gösteri yaptı. Ardından yaz okullarında eğitim gören tenis sporcuları bir gösteri yaptı.

5 ANA BRANŞTA SPOR

Kulübün en önemli misyonunun çocuklara sağlıklı ortamlarda, mümkün olan en iyi şekilde spor yaptırma hedefinde çalışmalara devam ettiklerine dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, "5 ana branşımız olan voleybol, basketbol, yüzme, cimnastik ve tenis dalında toplam 1945 öğrencimiz ile yaz spor okulları organizasyonumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Pandemi süresince çocuklarımızın uzun süre, spor yapma imkânlarının kısıtlanmasından sonra, bu sene yeniden tam kapasite ile spor okullarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüzün en önemli misyonu olan çocuklarımıza sağlıklı ortamlarda mümkün olan en iyi şekilde spor yaptırma hedefinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarıları hakkında da bilgi veren Çaylan, "Kadın voleybolda 2. ligde mücadele etmeye hak kazandık. Basketbol takımımız da geçen sene yükseldiği süper ligde bu senede mücadele etmesinin yanı sıra FIBA Europe Cup ile Avrupa Kupalarında mücadele edecek. 3-5 Ekim tarihlerinde Muradiye Spor Salonunda Porto ve Nevesis takımları ile tur mücadelesi yapacağız" dedi.