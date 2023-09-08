Dünyaca ünlü Manisa üzümünden alternatif ürünler

Yaklaşık 100 yıldır Türkiye'de bağcılığın bilimsel veriler ışığında gelişmesi için faaliyet gösteren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, üzümün katma değerini artırarak hem üreticinin hem de ülke ekonomisinin büyümesi için mücadele veriyor. Enstitü bünyesinde üzümün yanı sıra üzüm ürünleri de belirli oranda üretilerek tanıtılmaya çalışılıyor. Yaş ve kuru üzüm üretiminin yanı sıra üzüm suyu, koruk suyu, üzüm pekmezi, üzüm reçeli, üzüm marmelatı, üzüm cipsi, üzüm çekirdeği yağı ve üzüm yaprağı salamurası üreten Enstitü, bu alanlarda özel firmaları seri üretim yapmaya çağırıyor.

YATIRIMCILARA TEKNİK DESTEK

Sağlık deposu üzümle ilgili sanayi yatırımları için özel firmalara çağrıda bulunan Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Amaçlarımızdan ürünlerini alternatif ve geleneksel ürünlerle işleyerek üzümün katma değerini artırmak. Tüm ürünlerimiz için seri üretim yapmak isteyen özel sektör firmalarını bekliyoruz. Bu alanda yatırım yapmak isteyen firmalara her türlü teknik desteği verebiliriz, danışmanlık yapabiliriz" diye konuştu.

ÜRÜNLERDE KATKI YOK

Enstitü bünyesinde üretilen ürünlerden bahseden Akay Ünal, "İlk başta biz üzüm suyuyla başladık üretimimize. Kırmızı ve beyaz üzüm suyu üretimimizle başladık. Bizim ürettiğimiz ürünler tamamen yaş sıkım olarak üretilen ürünler. İçerisinde herhangi bir katkısı yok, su ilavesi bile olmadan sıkarak ambalajladığımız ürünlerdi. Daha sonra geleneksel olarak da farklı bölgelerimizde farklı şekillerde üretebilen koruk suyu üretimine başladık. Büyüklerimizden öğrendiğimiz koruk suyu dışında biz berrak koruk suyunu geliştirdik.

Böylece hem ambalajlı hem de raf ömrünü iki yıla kadar çıkarmayı amaçladık. Koruk suyumuzla da çorbalara, bamyalara veya ekşi kullanılabilen her yere ürünlerimizin tüketimini sağlayabilmeyi amaçladık. Aynı zamanda üzüm suyumuz içerisinde herhangi bir ilave ürün olmadığı için bazı tüketiciler tarafından daha tatlı üzümün kendi şekerinden dolayı daha tatlı olarak nitelendiriliyordu. O yüzden üzüm suyuyla koruk suyunu belli oranda karıştırarak o tüketim alışkanlıklarını kazandırmayı amaçladık. Böylece hem faydalı doğal ürün tüketmiş oluyorlar tüketicilerimiz. Tabi bunun dışında birçok ürün eşledik. Üzüm reçeli farklı üzüm çeşitlerinden pembe, siyah, beyaz gibi reçele işledik.

Üzüm marmelatımız var damak tatlarına uygun. Seri üretimimizden geleneksel üzüm pekmezimiz var. Üzüm pekmezimizdeki üretim şekli tamamen vakum yöntemiyle yani yüksek ateşte değil üzüm suyunun içerisindeki suyu buharlaştırarak elde ettiğimiz bir pekmez. Birçoğumuzun bildiği gibi bizde geleneksel olarak odun ateşinde karıştırılarak yapılır. Düşük derecede pekmez üretimi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunan dışında özellikle salamura asma yaprağı üretimimiz var vakumlu bir şekilde tüketicilerimize sunabiliyoruz" dedi.

KATMA DEĞERİNİ ARTIRACAĞIZ

Üzüm çekirdeği yağı ile kozmetik sanayi söktürene yardımcı olacaklarını vurgulayan Ünal, "Özellikle kozmetik sektöründe kullanılan bir yağ. Bunu üreterek ithalatının önüne geçmeyi planlıyoruz ve kozmetik sanayisine ham madde temin etmeye çalışıyoruz. Bunların dışında kuru üzüm üretimimiz var. Ülkemizin en önemli ihracat kalemlerinden birisi olan kuru üzümü üreticilerimize sunuyoruz. Bunlar seri bir şekilde üretilen ürünlerimiz. Bunların dışında pilot olarak çalışmaları tamamlanmış ancak seri üretime aktarılmamış ürünlerimiz var. Örneğin üzüm cipsi. Çocukların cips alışkanlığını faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlamak için üretiyoruz. Bunun için üzüm katkılı cips ürettik. Bunun içinde üzüm çekirdeği ve kabuğundan işlediğimiz ürünlerden arta kalan kısmını o haline getirerek cipsin içine ilave ettik. Bu da hem çocuklarımızın ve tüketicilerimizin alışkanlıklarını devam ettirecek hem de içerisindeki birçok faydalıyı alabilecek pozisyona getirmeye çalıştığımız bir çalışmaydı. Tüm ürünlerimiz için üretim yapmak isteyen özel sektör firmalarını bekliyoruz. Biz kamu kuruluşu olduğumuz için bu firmalara her türlü teknik desteği verebiliriz, danışmanlığı yapabiliriz. Üzümümüzün katma değerini hem ülkemizde hem de yurt dışında artırmak istiyoruz" diye konuştu.