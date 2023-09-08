Gençlik merkezi için protokol imzalandı

Yunusemre Belediyesi'nin ilçeye kazandıracağı 100. Yıl Meydanı Projesi içerisinde yer alan Gençlik Merkezi resmiyet kazandı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk, Gençlik Merkezi için Ankara'da protokol imzaladı. İlçeye kazandırdığı projeler ile Yunusemre'nin çehresini değiştiren Yunusemre Belediyesi, birbirinden değerli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ile bir araya gelerek 100. Yıl Meydanı Projesi'nde yer alan Gençlik Merkezi için protokol imzaladı. Projeye ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilçeye yeni eserler kazandırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Ata Öztürk ile 100. Yıl Meydanı Projemizin içerisinde yer alan Gençlik Merkezi Projemiz için protokol imzaladık. Yunusemremize yeni eserler kazandırmak, ilçemize değer katmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gençlerin belediyesi olarak kardeşlerimiz için ne yapsak az. Her zaman dediğimiz gibi gençlere değer. Kıymetli desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanımız ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi. Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk ise çok güzel bir projeyi hayata geçirecek olan protokolü imzaladıklarını belirterek Başkan Çerçi ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini kaydetti.