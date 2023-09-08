Manisa 22. Bölge Birliği’nden esnafa 5,5 milyarlık destek

22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği, aylık olağan toplantısı Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Bölge Birlik Başkanvekili Fatih Çataldere'nin ev sahipliğinde Alaşehir'de gerçekleşti.

Toplantıya Manisa 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Recep Çınar, kooperatif başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda güncel kredi durumu, 2024 yılı genel bütçe ve kooperatiflerle ilgili konular ele alındı.

Başkan Recep Çınar, Bölge Birliği olarak esnaf ve sanatkara finansman desteğinde bulunmaya devam ettiklerini belerterek, bugüne kadar Manisa genelinde 5,5 milyar TL'lik krediyi esnaf, sanatkara dağıttıklarını vurguladı. Çınar, son dönemlerde yeterli finansman olmadığı için esnaflara verilen kredinin bir nebzede olsa azaldığını söyledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Çınar, "Devletimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, TESKOMB el ele vererek esnaf ve sanatkarın sıkıntıların çözümü noktasında kredi dağıtmak için çalışıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere ise, toplantıya ev sahipli yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Çataldere, "Esnaf ve Sanatkarlarımızın gündemdeki sorun ve çözüm önerilerini, Kooperatiflerimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Şehrimizde bulunan Kooperatif Başkanlarımızın hazır bulunduğu toplantımızın Manisa'mıza, Alaşehir'imize, esnaf ve sanatkar ortaklarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.