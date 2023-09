Salihli’nin cennet köşesinde kahvaltı ve mangal keyfi

Salihli'nin genç iş insanı Murat Agaya'nın sahibi olduğu Murat Et & Mangal, yenilenen yüzü ve profesyonel hizmet anlayışıyla kısa sürede hem Salihli'nin hem de bölgenin yıldızı oldu. Allahdiyen Mahallesi'ndeki muhteşem doğasıyla kahvaltı ve mangal keyfinin yapılabildiği Murat Et & Mangal, yeni sezonda keyifli anların yaşanabileceği dev bir tesis oldu. Tesislerde, ailelerin çeşitli organizasyonların müşterilerine en kaliteli şekilde sunulduğunu kaydeden işletme sahibi Murat Agaya, "Yenilenen yüzümüzle bölge halkının hizmetindeyiz" dedi.

EŞSİZ BİR DOĞA MANZARASI

Asırlık çınarların, doğal kaynak suyunun ve onlarca çeşit kuş türünün bulunduğu eşsiz bir doğa manzarasına sahip olan Murat Et & Mangal'a, yerli ve yabancı çok sayıda müşterinin hayran kaldığını ifade eden Agaya, "İşletmemiz, eşsiz doğa manzarası ile adeta cennetten bir köşe.

Biz de aldığımız karar doğrultusunda sadece Salihli'nin değil, Manisa'nın hatta Türkiye'nin en nadide ve en güzel köşelerinden olan bu vadide yeni yatırımlarımızı hayata geçirdik. Günün her saatinde ayrı bir güzelliği olan tesisimizde müşterilerimizi, en kaliteli ve en lezzetli ürünler ile buluşturuyoruz. Her türlü et ürününün işlememize özel damak tadıyla servis edildiği, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, balkon ve kafeterya alanları ile marka haline gelen Murat Et & Mangal, kahvaltı seçenekleri ile de sizleri bekliyor. En taze ürünler eşliğinde kahvaltı yapılması, muhteşem doğası sayesinde müşterilerimiz için bir ayrıcalık diyebiliriz."

AGAYA TARIM ÜRÜNLERİ ÇİFTÇİNİN EMEGİNİN FARKINDA

UZUN bir süredir Salihli Tüccarlar Sitesinde tüccarlik yapan Agaya Tarım Ürünleri bu yılda sektöründe iddialı gözüküyor. Çiftçinin emeği kutsaldır prensibi ile hareket eden Agaya Tarım Ürünleri fiyatlarda rekabetçi tavrını üreticinin lehine kullanmaya devam ediyor. Kuru üzüm sezonunun bu günlerde üreticinin ürününü hak ettiği değerlerden almaya özen gösterdiklerini belirten Salihli'nin genç iş insanı Murat Agaya "2023/2024 yılı kuru üzüm sezonu tüm herkese hayırlı uğurlu olsun. Üreticilerimiz bu sene zor bir sene geçirdi. İklim şartlarına bağlı olarak gelişen verim kaybı üreticilerimizi büyük sıkıntıya soktu. Her anlamda büyük hayal kırıklığına uğrayan üreticilerimizin ürünlerini satmadan önce işyerimizden de fiyat almaları kendi menfaatlerinedir" dedi.