Tarihi Kurşunlu Han’da 91 çocuk erkekliğe adım attı

ŞEHZADELER Belediyesi, Şehzadeler Kaymakamlığı, Şehzadeler Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Ağrılılar Derneği'nin işbirliğiyle anlamlı bir etkinliğe imza atarak, toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi. Tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleşen sünnet şöleninde 91 çocuk sünnet olmanın mutluluğunu yaşadı. Sünnet şölenine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Savcı Özyolcu ve çok sayıda davetli katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Sünnet olan çocuklar için önce konvoy oluşturuldu, şehir turu atıldı. Tarihi mekanda mevlidi Şerif okundu, dualar edildi. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı, semazenler ve halkoyunları ekibi sahne aldı. Manisa Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Savcı Özyolcu, Ağrılılar Derneği olarak kurum ve kuruluşların destekleriyle toplu sünnet şöleni düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti, Şehzadeler Belediyesi'ne ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye olarak sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu tür hayır işlerine her zaman destek verdiklerini belirtti. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da sünnet şölenine katkı sağlayanlara teşekkür etti.