Zafer’den Manisa’ya yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından Manisa ilinde bugüne dek 5 bin 480'i yerli ve 129'u yabancı olmak üzere toplam 5 bin 609 yatırımcıya farklı konularda yatırım danışmanlığı yapıldı.

Bu yatırımcılar içerisinde Ajansın danışmanlığında Manisa'da yatırım kararı alan firma sayısı 219'dur. Bu yatırımlarla 4 bin 168 istihdam ve yaklaşık 3.2 milyar TL sabit yatırım tutarı öngörülmekte.

594 PROJEYE 731 MİLYONLUK HİBE

Ajansın kurulduğu günden bu yana ilan ettiği programlar kapsamında Manisa'dan toplam 1.443 proje başvurusunda bulunuldu, bu projelerden 594'ü başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Başarılı olan bu projelere Ajansın destek miktarı 731.5 milyon TL olup projelerin toplam bütçesi 1.2 milyar TL'ye ulaştı. Projelerin uygulanması ile beraber toplam 1.829 kişilik bir istihdam sağlandı ve projeler kapsamında toplam 23 bin 199 kişi eğitim aldı.

GÜDÜMLÜ PROJELER

Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi (MCBÜ-AKÜM) kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yerleşkesinde Ajans desteği ile "Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi" kuruldu. Bu merkez sayesinde öncelikli Manisa ili olmak üzere TR33 Bölgesi'nde faaliyet gösteren imalat sanayisi firmalarının tasarım ve yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetinin arttırılması, tasarım, ürün geliştirme ve nitelikli iş gücünün oluşturulması ve ülkemizin dışa bağımlı olduğu katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi sağlanıyor.