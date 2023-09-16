Aşırı hız canına mal oluyordu

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi'nde önceki gece saat 21.30 sıralarında G.Ö. (52), Yeni Mahalle Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndan motosikletiyle Sarıkız Kavşağı yönüne giderken, aşırı sürat yüzünden kontrolünü kaybederek yola savruldu. Asfalta devrilip yaklaşık 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı.