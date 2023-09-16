Manisa’ya içme suyu barajı müjdesı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Devlet Su İşleri İzmir 2. Bölge Müdürü Sayın Saadettin Ceylan, Manisa'ya ilk kez içme suyu sağlayacak olan Gürdük Barajı ve Şehit Piyade Teğmen Osman Alp Göleti'nin protokolünü imza altına aldı. Akhisar ilçesinin içme suyu ihtiyacı bu barajdan karşılanacak. Manisa için tarihi bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Ergün, "Manisa'mıza ilk defa içme suyu verecek bir barajın protokolünü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ile imzaladık. Gürdük Barajı, Akhisar ilçemizin içme suyu, sulama ve taşkın koruma olarak uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak. Barajın inşaatında artık sona gelindi diyebiliriz. Akhisar'ımızın en az 50 yılını garanti altına alıyoruz" dedi.