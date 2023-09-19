Manisa’da tarihi operasyon! Piyasa değeri 12 buçuk milyon TL

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin polis bölgesinde müşterek yaptıkları çalışma ile Manisa tarihinin en büyün kaçak tütün ve tütün mamulleri operasyonunu gerçekleştirdi. Piyasa değeri 12 buçuk milyon olan tütün ve tütün mamulleri 10 kamyona doldurularak Manisa İl Jandarma Komutanlığında muhafaza altına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, KOM ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince polis bölgesi olan Şehzadeler ilçesi Ege Mahallesi'ndeki M.Ç. (43/E) ve K.Ç. (37/E) isimli şahıslara ait 2 işyeri ve 3 depoda sabah 07.00'de eş zamanlı olarak yapılan aramalarda, piyasa değeri 12 milyon 500 bin TL olan, 21 milyon 101 bin 800 adet boş makaron, 52 bin 800 adet tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 500 kilogram kaçak tütün, bin750 kilogram nargile tütün, 300 bin adet sigara sarma kağıdı, 176 paket kaçak sigara, 135 adet elektronik sigara likiti, 900 adet sahte bandrol, 110 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 3 adet ticari sigara sarma makinesi, 3 adet ticari sigara sarma makinelerine ait kompresör, 1.750 adet kaçak puro ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler 10 kamyona yüklenerek Manisa İl Jandarma Komutanlığında muhafaza altına alındı.

Şüpheliler M.Ç. (43/E) ve K.Ç. (37/E) hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlandığı açıklandı.