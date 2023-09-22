İşçi servisi ile tır çarpıştı 23 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Mehmet Mirşeyhanlı (41) yönetimindeki TIR ile işçileri taşıyan Ali Osman Günak'ın (61) kullandığı midibüs kavşakta çarpıştı. Kazada midibüs sürücüsü Ali Osman Günak ile serviste bulunan 22 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.